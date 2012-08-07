Съезд Соцпартии утвердил свой избирательный список

Об этом сообщается на сайте СПУ.

Список из 175 кандидатов возглавил председатель партии Петр Устенко. Также в первую пятерку вошли заместитель председателя партии Наталия Бондарь, юрист Александр Григорьев, лидер Союза молодых социалистов Ляля Беляева и председатель партии «Дети войны», которая входит в состав СПУ, Валерий Иващенко.

Также участники съезда согласовали предвыборную программу СПУ.

В ходе своего выступления лидер партии Устенко отметил, что к нему поступало несколько предложений по финансированию участия политсилы на выборах, подчеркнув, что ни на одно из подобных предложений он не согласился.

"К сожалению, одни из них в обмен на финансирование требовали полностью лечь и войти в Партию регионов, и разрушить нашу партийную структуру. За это предлагалось несколько мест в списке", - цитирует Украинская правда.

Как ранее сообщалось, бывший председатель партии Александр Мороз выдвинут в округе № 93 (Мироновка, Киевская область), а бывший глава Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко - в округе № 63 (Бердичев, Житомирская область).