СМИ: «Старую гвардию» из списка оппозиции вычеркнула сама Тимошенко

Как сообщил один из источников в оппозиции, на который ссылается «Обозреватель», Юлия Тимошенко готовит обращение к однопартийцам с официальной версией объяснения того факта, что не все достойные представители ВО "Батьківщина" попали в избирательный список партии.

По информации источника, каждая кандидатура списка обсуждалась Турчиновым с Юлией Тимошенко лично, о чем Турчинов сообщил своему ближайшему окружению. Обсуждение проводилось за 5 дней до съезда оппозиции и продолжалось около трех часов. При этом ряд фамилий Тимошенко вычеркнула собственноручно по тем или иным причинам.

Как утверждает источник, Владимир Филенко лично был вычеркнут из списка по причине систематического злоупотребления алкогольными напитками. В свою очередь, Гарегин Арутюнов выпал из проходной части списка из-за того, что, по словам источника, позволил себе всю ночь отдыхать в ресторане "Серебро" в компании молодых девушек во время тяжелейших для Тимошенко дней вынесения приговора Печерским судом.

«Евгений Шаго и Антонина Болюра были исключены из проходной части списка за то, что, находясь на свободе и имея депутатский мандат, занимают слишком пассивную позицию», - говорит источник в оппозиции.

Не заслужил по причине своей пассивности проходного места в списке и Андрей Шкиль, который, по мнению Тимошенко, перестал быть символом украинского национального движения.

Источник отметил, что Юрий Грымчак не попал в проходную часть списка, так как, по мнению Турчинова, договорился с действующей властью, о чем свидетельствует очевидное отсутствие какой-либо активности по расследованию уголовного дела относительно использования дымовых шашек в сессионном зале парламента.

Сергей Мищенко не попадает в Раду из-за голосования за назначение генерального прокурора Виктора Пшонки, о чем, как заверил источник, не забыла Тимошенко.

Валерий Иващенко был исключен из списка, поскольку, несмотря на очевидные репрессии против Юлии Тимошенко и заказной характер дел, в суде заявил о своей возможной ошибке при подписании плана санации госпредприятия "Феодосийский судомеханический завод".

«Элина Шишкина попала в непроходную часть списка из-за ненадобности, поскольку настоящее время и в обозримом будущем от ее отца в Конституционном Суде ничего не зависит, а давать депутатский мандат на 5 лет при условии, что полномочия судьи КСУ заканчиваются через два года, для оппозиции сейчас слишком большая роскошь», - отметил источник.