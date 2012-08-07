Начальник колонии говорит, что Тимошенко из больницы не будут забирать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской колонии заявил журналистам начальник исправительного заведения Иван Первушкин, комментируя заявление защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко о возможном в ближайшее время этапировании экс-премьера в колонию.

«Для того, чтобы вывезти, необходимо заключение врачей о том, что Ю.Тимошенко здорова. У меня такой информации нет, а значит, нет и оснований для перевозки», - сказал И.Первушкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, С.Власенко заявил, что Ю.Тимошенко силой планируют вывезти из больницы, где она проходит курс реабилитации.

Он отметил, что, по его данным, вывоз состоится в ближайшее время, возможно, сегодня.

«Из источников в СБУ и в Генпрокуратуре мы получили абсолютно четкую информацию, что в ближайшее время, возможно, сегодня, Юлию Тимошенко силой вывезут из больницы «Укрзализныци», - сказал С.Власенко.

По его словам, это будет сделано вопреки всем рекомендациям немецких и украинских врачей для того, чтобы «притянуть Ю.Тимошенко на судебное заседание» и получить второй приговор экс-премьеру до рассмотрения дела Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека.