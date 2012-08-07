Могут ли Тимошенко и Луценко стать депутатами, ЦИК скажет завтра
19:02, 07 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия Украины рассмотрит вопрос о регистрации партийного списка Объединенной оппозиции "Батьківщина" в среду.
ЦИК еще не получил всей необходимой информации
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель главы ЦИК Андрей Магера.
Он пояснил, что ЦИК не получила всю необходимую информацию из государственных органов для регистрации или не регистрации отдельных кандидатов, в том числе и из Министерства внутренних дел.
При этом А.Магера опроверг информацию, появившуюся в интернет-изданиях, о том, что ЦИК отказал в регистрации экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.
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