Могут ли Тимошенко и Луценко стать депутатами, ЦИК скажет завтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Он пояснил, что ЦИК не получила всю необходимую информацию из государственных органов для регистрации или не регистрации отдельных кандидатов, в том числе и из Министерства внутренних дел.

При этом А.Магера опроверг информацию, появившуюся в интернет-изданиях, о том, что ЦИК отказал в регистрации экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.