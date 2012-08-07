Стус: Янукович подпишет языковой закон после доработок

Это пообещал Президент Украины Виктор Янукович на встрече с представителями украинской интеллигенции, которая завершилась в его крымской резиденции.

Как сообщил Радио Свобода участник встречи, директор нацмузея Шевченко Дмитрий Стус, встреча длилась два часа, и Президент «понял, насколько значительную проблему для украинского языка представляет этот законопроект».

«Участники встречи, среди которых и первый Президент Украины Леонид Кравчук, и академик Николай Жулинский, высказали к этому документу много замечаний. Как результат, Президент инициировал создание комиссии по доработке законопроекта. По его словам, подписание закона или отложат до сентября, когда закон будет доработан, и только после этого его подпишет глава государства, или же он вступит в силу в ближайшее время, а в сентябре в него внесут необходимые изменения», - рассказал Стус.

По словам Стуса, как именно поступить, Президент решит после консультаций с юристами.