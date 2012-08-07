Клюев обещает завтра уйти в отпуск, чтобы проводить избирательную кампанию ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам после того, как Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты от ПР.

«Я завтра утром напишу заявление на отпуск», - сказал А.Клюев.

Отвечая на вопрос, будут ли заполняться вакансии в партийном списке под №116, 128, он сказал, что пока это не планируется, поскольку два человека, которые были включены в список, сами написали заявления об отказе баллотироваться.

Вместе с тем на вопрос, почему в мажоритарных округах от ПР на 10 человек меньше, чем в списке, А.Клюев ответил, что именно столько были найдено достойных кандидатов, которые смогут одержать победу и работать для перестройки Украины.