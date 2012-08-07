Движение «Честно»: «правильных» депутатов в ВР осталось только два

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции по случаю начала работы «Чеснометра» заявили участники движения.

Они сообщили, что в список добропорядочных за эти две недели попал Василий Деревляный («БЮТ-Батькивщина»).

«Наша цель – начать дискуссию в обществе вокруг подотчетности власти» - отметила представитель общественной организации “ЦентрUA" Татьяна Пеклун и подчеркнула, что анализ движения «не совсем совершенен».

Представитель общественной организации "ЦентрUA" Вадим Гудыма отметил, что после презентации результатов их исследования 28 народных депутатов отреагировали на результаты проверки, в частности, предоставили дополнительную информацию.

В то же время было выявлено еще двух недобропорядочных депутатов - Н.Томенко и А.Гудыму. Как отметили в «Честно», Н.Томенко сообщил движению, что иногда нарушал принцип личного голосования в парламенте, а у А.Гудымы дальнейший анализ выявил нарушения в виде превышения лимита расходов на перелеты, закрепленного в смете Верховной Рады Украины.

В.Гудыма также отметил, что пока 87 парламентариев не соответствуют критерию «Отсутствие нарушений прав и свобод человека». Однако через две недели работы мониторинга по этому критерию оценка народному депутату из фракции НУ-НС Роману Зваричу была изменена на позитивную.

Теперь, по результатам мониторинга, 270 народных депутатов не соответствуют критерию «Непричастность к коррупционным деяниям». В частности, со времени оглашения первых результатов исследований за превышение нормы расходов на авиаперелеты нарушителями признаны были еще 72 народных депутата.

В то же время, отметил В.Гудыма, за эти две недели 30 депутатов опубликовали свои декларации о доходах и имуществе. В итоге «Чеснометр» содержит 97 деклараций народных депутатов.

В.Гудыма также отметил, что позитивную оценку по критерию "Участие в заседаниях парламента и работе комитетов" за это время получили, в частности, Оксана Билозир (НУ-НС), Игорь Зварич (Партия регионов) и Василий Черный (Блок Литвина).

В то же время пока 424 парламентария нарушают конституционное требование о личном голосовании, сообщил В.Гудыма. В частности, Степан Давымука и Алексей Логвиненко («БЮТ-Батькивщина»), Тарас Стецькив и Юрий Грымчак (НУ-НС) сообщили движению «Честно», что голосовали за других народных депутатов. В то же время пресс-службы спикера ВР Владимира Литвина, первого заместителя Председателя ВР Адама Мартынюка и Игоря Шарова (Блок Литвина) отказались давать комментарий по этому поводу, отметили в «Честно».

Как сообщал УНИАН, 23 июля во время объявления результатов мониторинга деятельности народных депутатов ВР VІ созыва гражданское движение "Честно" сообщило, что критериям добропорядочности соответствуют всего три депутата - Николай Томенко, Александр Гудыма («БЮТ-Батькивщина») и Владимир Лановой (фракция НУ-НС, стал депутатом только в июне 2012 года).