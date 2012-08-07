Гособвинение запросило для «Pussy Riot» 3 года тюрьмы

Прокурор Александр Никифоров потребовал приговорить участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор сказал в ходе прения сторон в Хамовническом суде в Москве.

По его словам, вина подсудимых в совершении хулиганства по мотивам религиозной ненависти доказана в полном объеме. При этом он заявил, что по данным следствия, акция носила не политический характер, как об этом заявляли подсудимые, а была направлена именно на оскорбление православных верующих.

«Явным образом они демонстрировали религиозную ненависть, унизили и оскорбили чувства верующих. Их действия в храме недвусмысленно воспринимались как разжигание религиозной вражды и ненависти», - сказал А.Никифоров.

«Использовать храм и, тем более, амвон, как сцену, задирать ноги, прийти в вызывающей, неподобающей одежде в храм, танцевать и петь - все это гособвинение расценивает как издевательство над чувствами верующих», - добавил А.Никифоров.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года несколько участниц панк-группы Pussy Riot спели в храме Христа Спасителя в Москве молебен «Богородица, Путина прогони». Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»). К настоящему времени три участницы группы Н.Толоконникова, М.Алехина и Е.Самуцевич находятся под арестом, несмотря на многочисленные призывы представителей общественности освободить их.

Статья «хулиганство» (часть 2 статьи 213 УК РФ - грубое нарушение общественного порядка группой лиц по предварительному сговору), которая вменяется девушкам, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.