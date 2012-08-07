Мельниченко отказался говорить с украинскими консулами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

Он проинформировал, что в помещении прокуратуры при Апелляционном суде Неаполя состоялось судебное заседание относительно задержанного Н.Мельниченко.

«Николай Мельниченко от разговора с консульскими работниками Генерального консульства Украины в Неаполе категорически отказался», - сказал А.Дикусаров.

Он также сообщил, что по информации адвоката Н.Мельниченко, задержанный продолжает находиться под стражей и от экстрадиции отказался.

Также, по словам А.Дикусарова, адвокат подтвердил наличие у сотрудников итальянской полиции юридических оснований для задержания Н.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола, сразу по прибытии авиарейса из Вашингтона. Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

Сегодня, 6 августа, суд Неаполя не смог принять окончательного решения относительно экстрадиции Н.Мельниченко, поскольку тот во время судебного заседания выразил категорический отказ от принудительного возвращения в Украину, объясняя это угрозой его жизни.

В конце декабря 2011 года Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.