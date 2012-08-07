Водитель грузовика избил народного депутата
11:09, 07 августа 2012Политика
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В Николаеве водитель грузовика избил народного депутата Украины Геннадия Задырко.
Встреча Геннадия Задырко с избирателями закончилась дракой. Фото с сайта депутата
Об этом сообщает ТСН.
Во время проведения встречи с жителями одного из микрорайонов Николаева между депутатом и местным жителем, 33-летним водителем автомобиля "ЗИЛ", возник конфликт.
В результате конфликта, по словам народного избранника, водитель автомобиля применил к нему физическую силу и скрылся с места происшествия. Милиция задержала обидчика депутата. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
Нардеп Геннадий Задырко был избран в Верховную раду от БЮТ, однако 21 сентября 2010 года был исключен из фракции БЮТ.
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