Мадонна, вслед за Тимошенко, вступилась за Pussy Riot

Такое заявление певица, прибывшая в рамках гастрольного тура в Москву, сделала в интервью агентству Associated Press.

"Я против цензуры, - сказала Мадонна. - И я надеюсь, что суд проявит снисходительность, и девушки вскоре будут освобождены".

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Как сообщал УНИАН, Мадонна во время репетиции своего концерта в Киеве призывала присутствующих зрителей бороться за экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

В частности, в видеосюжете российского телеканала НТВ Мадонна спрашивает зрителей: «Правда ли, что женщина, которая баллотировалась в Президенты, сидит в тюрьме?». После утвердительного ответа зрителей она вновь обратилась к ним с вопросом: «Будете ли вы за нее бороться?» и «Много ли здесь храбрых людей?».