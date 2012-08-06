Завтра ЦИК может принять решение о регистрации Тимошенко и Луценко

В частности, это коснется и осужденных экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«По предварительной информации, это может быть одним из вопросов завтрашнего заседания ЦИК», - сказал он.

А.Магера добавил, что заседание ЦИК начнется в 16.00.

«Это, собственно, тот день, когда будет решаться относительно кандидатов этой политической партии, отвечают ли всем требованиям Конституции ее кандидаты», - сказал он.