МИД обещает объяснить, почему украинского журналиста не пустили в Россию

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«МИД РФ проверяет информацию относительно того, что 3 августа гражданина Украины Сергея Шевченко не впустили на территорию Россию. После проработки данного вопроса с компетентными ведомствами о позиции российской стороны будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, общество «Мемориал» сообщило, что 3 августа участнику украинской делегации в Карелию, известному журналисту и публицисту С.Шевченко не разрешили въезд на территорию Российской Федерации. Пограничники не объяснили С.Шевченко основания для отказа во въезде. До этого никаких проблем с пересечением границы журналист не имел: он семь раз посещал Карелию, в частности и Соловки, ведь С.Шевченко является автором ряда книг о трагедии Сандармоха и Соловецкого лагеря, а также многочисленных статей в периодике.

3 августа группа в составе 28 человек пересекла границу с РФ, чтобы посетить в Карелии урочище Сандармох, в котором 75 лет назад, в ноябре 1937-го года, за четыре дня тайно расстреляли 1111 узников соловецкого этапа.

Среди расстрелянных - цвет украинского возрождения начала XX ст. - писатели Валерьян Подмогильный, Николай Зеров, Григорий Эпик, Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас, историк Сергей Грушевский (брат президента УНР Михаила Грушевского), политики, общественные и церковные деятели, ученые, военные.

3 июня на территорию РФ не пустили украинского политолога Александра Солонтая. Он был задержан в московском аэропорта «Домодедово» и отправлен назад в Киев.