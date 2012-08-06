«Свобода» сдалась в ЦИК

Всеукраинское объединение «Свобода» подало на регистрацию в Центральную избирательную комиссию предвыборную программу объединения "Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі" ("Своя власть – Своя собственность – Свое достоинство на Своей, Богом Данной земле") и документы кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список ВО «Свобода» и выдвинутых по одномандатным мажоритарным округам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», предвыборная программа, с которой объединение будет принимать участие в выборах в Верховную Раду Украины, содержит ключевые положения Программы защиты украинцев – основного программного документа ВО "Свобода".

Также на регистрацию в ЦИК направлены документы 225 кандидатов в народные депутаты Украины от ВО «Свобода», включенных в избирательный список партии, и 35 «свободовцев», которые будут баллотироваться в мажоритарных округах.

Список кандидатов-«свободовцев» существенно отличается от списков других партий. «Все кандидаты в народные депутаты от ВО «Свобода» прошли процедуру внутренней люстрации. Средний возраст кандидатов в народные депутаты от «Свободы» – 34,5 года. 32 кандидата в народные депутаты от ВО «Свобода» имеют возраст меньше 30 лет. Кандидатами в народные депутаты от «Свободы» преимущественно являются людьми, становление которых как граждан приходится на годы украинской независимости. Они свободны от стереотипов советской пропаганды и штампов «совкового» мышления. Ни один из кандидатов-«свободовцев» не состоял на руководящих должностях в КПСС, не был стукачом КГБ», - отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, 1 августа съезд ВО «Свобода» утвердил избирательные списки партии. В первую пятерку кандидатов в народные депутаты от ВО «Свобода» на парламентских выборах 28 октября 2012 года вошли лидер партии Олег Тягнибок; заместитель председателя партии по вопросам связей с украинцами из-за рубежа, актер Богдан Бенюк; заместитель председателя партии по политическим вопросам Андрей Мохник; председатель Сумской областной организации партии Игорь Мирошниченко и профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Шевченко.