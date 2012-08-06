Аваков собирается прийти на суд к Мельниченко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, А.Аваков пишет, что сегодня, 6 августа, апелляционный суд Неаполя проведет предварительное слушание по факту задержания Н.Мельниченко в аэропорту Неаполя на основании ордера Инртерпола, заявленного Украиной.

«На этой предварительной аудиенции в суде будет присутствовать итальянский адвокат Н.Мельниченко, с которым мне удалось переговорить. Увидел в СМИ много домыслов на эту тему, а факты таковы. Поеду утром в Наполи. Поддержу Николая», - пишет А.Аваков.

Напомним, в конце декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовных дел в отношении Н.Мельниченко. 16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.

Н.Мельниченко был задержан 3 августа 2012 года в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским Интерполом, сразу после прибытия рейса из Вашингтона.

Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

4 августа в МВД Украины сообщили, что Министерство внутренних дел Украины еще не имеет официального подтверждения от коллег из итальянского бюро Интерпола относительно задержания Н.Мельниченко, однако украинское консульство в Неаполе подтвердило факт задержания Н.Мельниченко «в рамках объявления его в международный розыск». При этом в МВД отметили, что задержание еще не означает ареста.

В отношении А.Авакова в январе с. г. прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекших тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. 25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне.

Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова, несмотря на то, что итальянский прокурор просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

8 июня А.Аваков рассказал, что итальянский суд признал, что его уголовное преследование является политически мотивированным.

В то же время в Генпрокуратуре Украины и МИД заявляли, что итальянский суд принял решение избрать в отношении А.Авакова меру пресечения в виде домашнего ареста.