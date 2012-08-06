Мищенко думает, что Туровская не всегда делает так, как велит Тимошенко

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

По словам депутата, о том, что он будет в избирательном списке «Батькивщины» 142-м номером, узнал в пятницу, 27 июля, за три дня до съезда. По словам С.Мищенко, об этом ему сообщили руководитель Центрального штаба Объединенной оппозиции, первый заместитель лидера партии “Батькивщина” Александр Турчинов и Федорчук (сотрудник офиса «Батькивщины» на Туровской, №16 в партсписке) в кабинете А.Турчинова.

С.Мищенко подчеркнул, что рассчитывал на место в проходной части списка, поскольку «существовали критерии, которые Юлия Владимировна озвучила, еще будучи на свободе, и по которым должен был формироваться партийный список». По его словам, существовали списки, которые составлялись руководством фракции и передавались лидеру партии, в том числе в тюрьму, в которых фиксировались: посещение депутатом заседаний фракции и парламента; участие в заседаниях экспертного совета, который рассматривал законопроекты и делал предложения по голосованию для фракции; активность во время акций, которые организовывала партия; посещения судебных заседаний на процессах Ю.Тимошенко; дежурство по ночам в палаточном городке и возле Украинского дома; участие в блокировании трибуны.

«Я себя чувствовал спокойно по всем этим критериям», - подчеркнул депутат.

«Больше того, тем 20 нардепам, которые ночевали в больнице, Юлия Владимировна лично передала, что никогда их не предаст и они будут в списке. В результате, из 20-ти в проходной части оказалось максимум 5», - добавил С.Мищенко.

Он считает, что «информация доходит» до Ю.Тимошенко в полной мере.

«Другое дело, что Туровская не всегда прислушивается к ее мнению. Либо это такая грязная игра», - добавил С.Мищенко.

На уточняющий вопрос «Игра Тимошенко?», С.Мищенко ответил: «Их всех. Глядя на это, я понимаю, что ни за что больше не вернусь в «Батькивщину». При этом подчеркнул: «Я не думаю, что Юлия Владимировна пошла на то, чтобы людей, над которыми висят уголовные статьи, оставить вне парламента. Я имею в виду Шкиля, Болюру, Шаго и Грымчака (№№ 87, 88, 93 и 91; Антонина Болюра и Евгений Шаго проходят по делу ЕЭСУ, Юрий Грымчак – по делу о дымовых шашках во время ратификации Харьковских соглашений). Надеюсь, они все-таки в парламент попадут».

На вопрос, почему фракцию отстранили от составления предвыборных списков, С.Мищенко ответил: «Потому что никто не считает депутатов за людей. Фракция – это просто пушечное мясо, это средство для решения лидерами личных целей. Члены фракции – это люди, на костях которых лидеры строят свое будущее».

С.Мищенко также считает, что создание Объединенной оппозиции «Батькивщина» под выборы было «большой ошибкой». Он не исключил, что Ю.Тимошенко «до сих пор думает, что это правильно, что эти люди будут ее защищать». «Я так не думаю. Это мы попали в парламент благодаря ей, а чем ей будут обязаны те, кто окажется в следующей Раде?! Зачем им ездить на суды и в больницу, если они уже нашли себе новых лидеров?!» - добавил он.

С.Мищенко заявил, что теперь во фракции «БЮТ-Батькивщина» «новыми критериями стали личная преданность Турчинову и, как я подозреваю в отношении некоторых людей в списке, определенные финансовые интересы». «Это касается не всех – Томенко, Сас, Кожемякин и несколько других людей достойны быть в проходной части. Но таких там не так уж много. Особенно большие вопросы по тем, кто не был нардепом, но попал в проходную часть списка», - добавил он.

При этом С.Мищенко сообщил, что на заседании фракции «БЮТ-Батькивщина» не обсуждался вопрос об объединении с партией «Фронт Змин», которую возглавляет Арсений Яценюк. «Было письмо Юлии Владимировны – как мы могли ослушаться лидера, который сидит в тюрьме и просит это сделать?! Все со скрипом, но поддержали, понимая, что это будет большая проблема для фракции. Которая теперь и получилась», - сказал он.

По мнению С.Мищенко, сплоченной фракция «БЮТ-Батькивщина» уже не будет. «Мне позвонило больше 30 человек, которые не понимают, что теперь делать. Я ничего не советовал, сказал – поступайте, как посчитаете нужным. Но понятно, что монолитной фракции больше не будет. Да она и не нужна никому, тут же два месяца всего осталось. Они примут решение, что фракция не ходит в Раду, и все. Хотите – выходите из фракции, хотите – оставайтесь. Никто не заметит»- подчеркнул он.

С.Мищенко подтвердил, что будет баллотироваться в округе и пообещал, что кампания его будет недорогой.

По данным «Сегодня», С.Мищенко подал документы на округ №98.

Как сообщал УНИАН, 30 июля С.Мищенко вышел из состава фракции «БЮТ-Батькивщина».

3 августа он заявил, что решил баллотироваться в парламент в 98-м мажоритарном округе в Киевской области.