Социалисты завтра будут выдвигаться

Начало – 11.00, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

Регистрация делегатов съезда будет осуществляться при наличии мандата делегата. Аккредитация представителей СМИ - на месте с 10.00 до 10.30.

Повестка дня съезда:

1. О проекте предвыборной программы Социалистической партии Украины.

2. О выдвижении кандидатов в народные депутаты Украины на выборы 28 октября в 2012 г.