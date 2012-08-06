Социалисты завтра будут выдвигаться
11:30, 06 августа 2012Политика
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Второй этап XVIII съезда Социалистической Партии Украины состоится 7 августа в Киеве, в зале заседаний ГП «Киевпроект» (ул. Хмельницкого, 16-22).
Устенко собирает социалистов
Начало – 11.00, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.
Регистрация делегатов съезда будет осуществляться при наличии мандата делегата. Аккредитация представителей СМИ - на месте с 10.00 до 10.30.
Повестка дня съезда:
1. О проекте предвыборной программы Социалистической партии Украины.
2. О выдвижении кандидатов в народные депутаты Украины на выборы 28 октября в 2012 г.
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