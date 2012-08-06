Женщина, ставшая жертвой падения лифта в Киеве, умерла

Об этом сообщает "Сегодня".

51-летняя владелица продуктовых магазинов Светлана Затула попала в Центр эндокринологии на ул. Пушкинской из-за щитовидки.

«Она у нее была чуть увеличена, поэтому Света решила подлечиться, — рассказывает изданию сестра погибшей Людмила. — Когда она сдала анализы, оказалось, что все в норме. Но врачи посоветовали сделать капельницы, и она согласилась». 31 июля в 7.00 утра Светлана шла как раз на капельницу.

Светлана села в лифт на 4-м этаже Центра и хотела спуститься на третий, но между этажами подъемник завис, а потом и вовсе оборвался, полетев вниз.

«То, что тогда говорили, мол, лифт оборвался из-за перегрева или груза — неправда. Она весила всего 65 кг и не могла создать такую нагрузку, что лифт оборвался бы. Он явно был неисправен», — говорит Людмила.

С раздробленным тазом и огромной гематомой на спине Светлану отвезли в больницу, где за ее жизнь сражались два дня.

В четверг, 2 августа, почти в полночь, Светлана умерла. В результатах вскрытия, которое сделали только в субботу, написано: «Погибла от падения лифта».

Светлану Затулу сегодня в полдень будут хоронить на Беличанском кладбище. У нее остался 24-летний сын, который два года назад уже потерял отца. Парень говорит, что найдет виновного в падении лифта, а власти обещают выдать ему материальную компенсацию.

«В понедельник вопрос компенсации будет решаться на уровне администрации. Мы обязательно учтем все расходы, но пока точную сумму компенсации я не могу назвать», — сказал начальник главка здравоохранения Виталий Мохорев.