Гражданская жена Мельниченко: Я не уверена, что он долетит в Украину живым

"Сейчас в Украине жизни и здоровью Николая Мельниченко угрожает опасность". Об этом Коммерсант-Украина, рассказал его адвокат Николай Недилько.

По его словам, он готов представить итальянской стороне документы, свидетельствующие о необъективности судебных процессов над бывшим майором госохраны, давлении на него, его адвокатов и близких, а также факты покушения на его жизнь.

"Если Италия согласится выдать Николая Мельниченко Украине, мне будет непонятно, почему тогда Арсена Авакова (задержанного в Италии в марте.) отказались экстрадировать в Украину",— отметил адвокат.

Опасается за жизнь экс-майора и его гражданская жена Наталья Розинская.

"Во время перелета его будет сопровождать только украинский конвой, и я не уверена, что он долетит до нашей страны живым и здоровым. Коля в последнее время работал над очень опасными для действующей власти проектами",— говорит телеведущая.

По ее словам, эти проекты связаны "еще со старым кассетным скандалом", когда в 2000 году лидер Социалистической партии Александр Мороз обнародовал записи, сделанные Николаем Мельниченко в кабинете президента Леонида Кучмы, которые могли свидетельствовать о причастности главы государства к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, поясняет госпожа Розинская.

В Генеральной прокуратуре (ГПУ) не комментируют сложившуюся ситуацию. "У нас пока нет официальных документов о его задержании. Как только у нас они появятся, тогда можно будет говорить о дальнейших шагах Генпрокуратуры",— заявил руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.