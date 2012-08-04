Политолог: стала абсолютно понятна роль Литвина

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, важным является то, что в списках Партии регионов избиратели увидели народных депутатов из фракции Народной партии - Игоря Шарова, Екатерину Ващук, Олега Зарубинского, потому что “сброшены маски”.

“Абсолютно понятной стала роль, которую сыграл Литвин и его партия во время последних двух лет. То есть, они подыграли Януковичу в создании антиконституционного большинства и в сползании Украины к авторитаризму”, - подчеркнул А.Гарань.

“Сейчас им за это отплатили - местами в списке. Все, что происходило вокруг языкового закона, фронда Литвина, подача заявления об отставке, то все это не больше, чем игра и политтехнологии”, - добавил политолог.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала выразил мнение, что на выборах в Верховную Раду не будет конкуренции каких-то идей, предложений для общества. По его словам, “мы так и не услышим идеологию какой-то политической силы, а лучше бы всех, – за что она выступает, какая должна быть форма правления, каким должен быть государственный строй в Украине”. Он отметил, что во время кампании будут использоваться лозунги по поводу того, “что при них было плохо, а при нас хорошо”.

По словам В.Балы, хорошо то, что Объединенная оппозиция уже не только выступает против Виктора Януковича, но и одновременно предлагает какие-то определенные перспективы для избирателей.

Он отметил, что Партия регионов также не отличается предложением перспектив для страны. “Я очень рад, что руину они преодолели, я очень им за это благодарен, но нужно показать, что мы будем делать дальше после этой руины. То есть, нет какого-то четкого мессиджа”, - подчеркнул политолог.

В.Бала отмечает, что КПУ “неплохо технически первую пятерку сделали”. По его словам, эта политическая сила свои предыдущие кампании “строила на двух китах - русский язык и не пойдем в НАТО”. “А теперь они сказали, что мы будем забирать назад заводы, фабрики. Наверное, к ним пришли какие-то небольшие олигархи, которые хотят стать большими, поэтому это нужно забирать”, - пошутил он.

В то же время А.Гарань считает, что избирательные программы политических партий “это хорошо”, но “смысл этих выборов - удастся нам остановить сползание Украины к авторитаризму или не удастся”. По его словам, именно в этом главная интрига нынешних выборов.