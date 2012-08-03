В Севастополе задержали пятерых активистов, агитировавших против ПР
21:41, 03 августа 2012Политика
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В Севастополе милицией задержаны пять активистов кампании «Месть за раскол страны».
В Севастополе агитировали против Колесниченко
Активисты раздавали в городе листовки с призывом не голосовать за Партию регионов и кандидата от этой партии в одномандатном мажоритарном округе No.225 Вадима Колесниченко – автора законопроекта «О принципах государственной языковой политики».
Об этом УНИАН сообщила одна из задержанных активистов Екатерина Чепура.
По ее словам, некоторое время стражи порядка не могли определиться с обвинениями, однако сейчас задержанным инкриминируют незаконное распространение предвыборной агитации.
«Мы сидим в Ленинском участке милиции. Нас пятеро. При задержании нам не выдвинули никаких обвинений», - отметила К.Чепура.
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