В Севастополе задержали пятерых активистов, агитировавших против ПР

21:41, 03 августа 2012
Политика
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В Севастополе милицией задержаны пять активистов кампании «Месть за раскол страны».

В Севастополе агитировали против Колесниченко

Активисты раздавали в городе листовки с призывом не голосовать за Партию регионов и кандидата от этой партии в одномандатном мажоритарном округе No.225 Вадима Колесниченко – автора законопроекта «О принципах государственной языковой политики».

Об этом УНИАН сообщила одна из задержанных активистов Екатерина Чепура.

По ее словам, некоторое время стражи порядка не могли определиться с обвинениями, однако сейчас задержанным инкриминируют незаконное распространение предвыборной агитации.

«Мы сидим в Ленинском участке милиции. Нас пятеро. При задержании нам не выдвинули никаких обвинений», - отметила К.Чепура.

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