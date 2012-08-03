В Севастополе задержали пятерых активистов, агитировавших против ПР

Активисты раздавали в городе листовки с призывом не голосовать за Партию регионов и кандидата от этой партии в одномандатном мажоритарном округе No.225 Вадима Колесниченко – автора законопроекта «О принципах государственной языковой политики».

Об этом УНИАН сообщила одна из задержанных активистов Екатерина Чепура.

По ее словам, некоторое время стражи порядка не могли определиться с обвинениями, однако сейчас задержанным инкриминируют незаконное распространение предвыборной агитации.

«Мы сидим в Ленинском участке милиции. Нас пятеро. При задержании нам не выдвинули никаких обвинений», - отметила К.Чепура.