ПР сдала списки в ЦИК: если сдали первыми, то и будем на первом месте

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как отметил по этому поводу народный депутат от ПР Владимир Олийнык, Партия регионов ожидает быстрой регистрации этих документов в ЦИК.

«Мы провели конструктивно съезд, первыми пришли сдавать документы. Оформили, по моему мнению, их очень хорошо, потому что юридические службы занимались их проверкой. Не думаю, что будут какие-то претензии к нашим документам. Это - удачный старт для партии, чтобы получить хороший результат в октябре», - отметил парламентарий.

«Думаю, если сдали первыми, то и будем на первом месте, с хорошим результатом, с большим количеством депутатов», - выразил уверенность В.Олийнык.