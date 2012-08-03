ПР сдала списки в ЦИК: если сдали первыми, то и будем на первом месте

11:01, 03 августа 2012
Политика
996 0

Партия регионов передала сегодня в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов в народные депутаты.

Володимир Олійник

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как отметил по этому поводу народный депутат от ПР Владимир Олийнык, Партия регионов ожидает быстрой регистрации этих документов в ЦИК.

«Мы провели конструктивно съезд, первыми пришли сдавать документы. Оформили, по моему мнению, их очень хорошо, потому что юридические службы занимались их проверкой. Не думаю, что будут какие-то претензии к нашим документам. Это - удачный старт для партии, чтобы получить хороший результат в октябре», - отметил парламентарий.

«Думаю, если сдали первыми, то и будем на первом месте, с хорошим результатом, с большим количеством депутатов», - выразил уверенность В.Олийнык.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter