Дебаты по делу Луценко перенесли - не явился потерпевший

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего судебного заседания сторона защиты Ю.Луценко выступила с ходатайством, в котором отметила, что в соответствии с нормами действующего УПК в судебных дебатах должны присутствовать все стороны, в том числе потерпевший, о причинах неявки которого ни суду, ни другим участникам процесса не известно.

Заслушав мнения сторон-участниц процесса, председательствующая в судебном заседании судья Анна Медушевская приняла решение объявить перерыв до 8.15 10 августа и направить В.Давиденко еще одну повестку о вызове в суд.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, в Печерском районном суде Киева начнется предпоследнее заседание по рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в служебной халатности во время расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Ожидалось, что на заседании Ю.Луценко скажет свое последнее слово.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля В.Ющенка они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давиденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давиденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «причинило существенный вред охраняющимся законом правам, свободам и интересам В.Давиденко», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение со злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.