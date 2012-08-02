Найем уже знает, кого охраняют его обидчики - журналист назвал фамилию

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Уже известна фамилия делегата Партии регионов, охранники которого отбирали у меня телефон и удаляли файлы”, - написал М.Найем.

По его словам, сегодня утром его коллега, ставшая свидетелем событий, сообщила прокуратуре, что запомнила четыре цифры и буквы госномера автомобиля, в котором ехал делегат-регионал. “Хорошие люди узнали, что из всех возможных комбинаций этих цифр только одна числится за Мercedes 600 черного цвета. Номер автомобиля - АА8193КО. Владелец - Калетник Николай Николаевич, 1943 г.р. Какое он имеет отношение к главе аграрного комитета (Калетник Григорий Николаевич) или главе таможни (Калетник Игорь Григорьевич), и имеет ли в принципе, мне неизвестно”, - сказал М.Найем. Кроме того, журналист отметил, что ему уже известен номер и владелец автомобиля охраны, и все эти данные уже есть в распоряжении прокуратуры.

УНИАН обратился в Партию регионов с просьбой предоставить информацию, был ли в списках делегатов человек с такой фамилией, именем и отчеством. По прошествии двухчасового ожидания в Партии регионов сказали, что такую информацию не могут предоставить агентству.

Как сообщал УНИАН, охрана одного из делегатов съезда Партии регионов 30 июля избила журналиста М.Найема. По его словам, инцидент произошел после того, как на пути к выставочному центру, где проходил съезд «регионалов», машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл М.Найема.

1 августа пресс-служба Президента Украины сообщила, что милиция завершила проверку заявления журналиста М.Найема и передала дело в прокуратуру Днепровского района г. Киева.