Лутковская уже имеет выгоду с приговора Евросуда по делу Луценко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что уже использовала в своей работе решение Европейского суда по правам человека о признании нарушений прав бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Должна отметить, что в своей деятельности решение по делу Луценко, даже несмотря на то, что оно не приобрело статуса окончательного, уже использовала во время подготовки представления в Высшую квалификационную комиссию судей о привлечении к дисциплинарной ответственности одного из судей, который практически повторил те же обстоятельства в отношении другого человека, которые были основанием для констатации Европейского суда по правам человека относительно Луценко», - сказала В.Лутковская.

При этом Омбудсмен отметила, что выполнение решения ЕСПЧ является компетенцией правительства, и стратегия выполнения этого решения будет разработана после приобретения им окончательного статуса.

Также В.Лутковская сообщила, что в пятницу, 3 августа, два ее представителя будут присутствовать на судебном заседании по делу Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ЕСПЧ вынес решения, которым признал арест и содержание под стражей Ю.Луценко нарушающими права человека. Кроме того, суд принял решение о выплате украинской властью 15 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

3 июля Уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий заявил, что начал подготовку ходатайства для обжалования решения по делу "Луценко против Украины" в Большой палате Европейского суда по правам человека.