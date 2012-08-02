«Батькивщина» заявляет об аресте в Николаеве ее активиста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Батькивщина", соответствующее решение 31 июля относительно избрания Л.Никиткиной меры пресечения вынес Центральный райсуд Николаева.

По словам адвокатов, на момент задержания Л.Никиткина даже не знала о том, что против нее возбуждено уголовное дело еще 24 июля следователем Первомайского отдела. Сегодня она содержится в СИЗО.

Напомним, что на прошлой неделе пресс-служба Объединенной оппозиции распространила заявление Аркадия Корнацкого, кандидата в народные депутаты от оппозиции по 132-му избирательному округу в г. Первомайск (Николаевская обл.), в котором он предупреждал о подготовке арестов в его команде с целью политического давления на него.

По словам А.Корнацкого, с того момента, как он объявил о намерении баллотироваться в парламент в мажоритарном округе в Николаевской области, прокуратура, управление по борьбе с экономической преступностью, контролирующие органы начали активно собирать информацию о деятельности агрофирмы с целью найти компромат и не допустить его участие в выборах.

В связи со сложившейся ситуацией, Объединенная оппозиция «требует немедленно прекратить террор против своих кандидатов, членов их семей и активистов оппозиционных сил».