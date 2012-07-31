Регионалы обещают быстро разобраться, за кого голосовали на съезде

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам В.Рыбак отметил, что сегодня список не обнародован, поскольку соответствующее решение съезда необходимо оформить, и после этого оно будет опубликовано.

Комментируя реплику журналистов о том, что ни один делегат, которых опрашивали журналисты, не смог назвать первую десятку избирательного списка, а также показать этот документ, В.Рыбак отметил, что эти списки обсуждались на партийных конференциях, поэтому депутаты знали, за кого они голосовали.

В то же время от разных депутатов удалось узнать, что шестой в списке кандидатов в народные депутаты идет первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, седьмым – министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, восьмым – вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников, девятым – народный депутат Леонид Кожара, десятым – В.Рыбак, одиннадцатым – министр образовании и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, двенадцатым – министр юстиции Александр Лавринович, тринадцатым – советник Президента Анна Герман, четырнадцатым – заместитель главы АП Станислав Скубашевский, пятнадцатым – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк, шестнадцатым – председатель фракции Народной партии Игорь Шаров, семнадцатым – народный депутат Владимир Олейник, восемнадцатым – народный депутат Ян Табачник, девятнадцатым – народный депутат Владимир Макеенко и двадцатым – народный депутат Эльбрус Тадеев.

В тоже время фамилии кандидатов в мажоритарных округах выяснить пока не удалось.