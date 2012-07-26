Терехин считает, что ЕС все равно, какие соглашения Украина подписывает с СНГ

Такое мнение высказал в комментарии Институту Горшенина народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина») Сергей Терехин.

«То есть для Украины он менее выгоден, чем для других участников этого соглашения», - отметил С.Терехин.

Кроме того, по его словам, «этот договор намного жестче по своему торговому режиму, чем тот, что существует сегодня – двустороннее межправительственное соглашение с Россией 1994 года», поэтому сегодняшний режим для Украины более выгоден, чем предлагаемый в договоре о ЗСТ с СНГ.

Намерения украинской власти ратифицировать данное соглашение в ближайшее время С.Терехин связал с предстоящими парламентскими выборами.

«Народ - избиратели в своей массе - ведь слабо понимает, что такое ЗСТ, ему все равно. Главное - показать, что вот, смотрите, почти 18 лет назад был заключен какой-то межправительственный договор, а теперь мы выходим на уровень межгосударственный, на уровень парламентов. А там, глядишь, и Таможенный союз не за горами», - полагает С.Терехин.

Он также отметил, что Европейскому Союзу «все равно», какие соглашения Украина заключает с СНГ. «Единственное, возникнут неприятности по одной из статей этого договора в рамках СНГ, которая предполагает, что в случае, если любая страна войдет в зону свободной торговли с третьими сторонами (не участниками этой ЗСТ), тогда оставшиеся члены этой ЗСТ могут применить тарифные и нетарифные ограничения в случае резкого изменения структуры внешней торговли», - сказал депутат.

Также С.Терехин отметил: «Между прочим, по 76 изъятиям из российского экспортного режима (с нашими четырьмя позициями изъятий) больше всего пострадают крупные промышленники. В какой политической силе у нас сосредоточены крупные промышленники? Поэтому как-то странно ожидать от них какого-то экономического единодушия… Я не вижу пакета. Почему мы должны принимать условия, которые ухудшают ситуацию, если нет ответных компенсирующих решений?».

Как сообщал УНИАН, 24 июля президент В.Янукович внес в Верховную Раду проект Закона о ратификации Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года В.Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением №6 к документу.