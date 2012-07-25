Турчинов рассказал, о чем три часа беседовал с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сообщил журналистам в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко.

«Три часа мы могли общаться, и обсудили очень важные вопросы, в первую очередь, внутриполитическую ситуацию и, безусловно, подготовку к съезду Объединенной оппозиции», - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что завтра на заседании Совета Объединенной оппозиции доложит предложения Ю.Тимошенко и ее виденье ситуации.

А.Турчинов не сказал журналистам, где состоится съезд ВО «Батьківщина».

Он отметил, что решение о месте проведения съезда будет принято завтра.

По словам А.Турчинова, место проведения съезда будет выбрано таким образом, что народные депутаты от «БЮТ-Батьківщина» будут иметь возможность приехать в Харьков 31 июля на суд по делу ЕЭСУ, а также смогут противостоять возможным провокациям в Верховной Раде Украины.

А.Турчинов отметил, что встреча с Ю.Тимошенко длилась три часа при том, что разрешено было проводить встречу на протяжении четырех часов.

Он был вынужден сократить время проведения встречи на один час, чтобы с Ю.Тимошенко имел возможность встретиться посол Евросоюза Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы, Ж.Тейшейра на встречу с Ю.Тимошенко не прибыл, несмотря на то, что накануне администрация Качановской исправительной колонии предоставила разрешение на это свидание