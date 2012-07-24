Азаров с Бродским зашлют агентов, чтобы потом посмотреть на их шишки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 24 июля в ходе встречи с учеными-экономистами.

«Вот мы много говорим и вроде бы и делаем по дерегуляции. Когда мне дают сводки и справки – это отменено, это отменено, проценты приводят – вроде почитаешь, что мы поотменяли, и складывается вроде бы позитивное впечатление. А когда сталкиваешься с реальным бизнесом, встречаешься и разговариваешь, то получается, что вроде что-то мы делаем, однако какая-то сила блокирует все то, что позитивное есть», - сказал Н.Азаров.

Он сообщил, что на последнем заседании Кабинета министров попросил главу Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского детально проанализировать результаты проведенной дерегуляции.

«Я на Кабинете министров, на последнем, поднял Михаила Юрьевича Бродского – руководителя нашего агентства по предпринимательской деятельности – и говорю: я тебя прошу, выбери двух-трех агентов, мы готовы деньги дать определенные, и пусть эти два-три агента пробегут по всей стадии нашей регулятивной системы. Либо начнут бизнес и получат реальное разрешение, либо его закроют. Вот давай посмотрим, какие они себе шишки набьют», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что по информации от представителей бизнеса, открыть и закрыть свое дело в Украине по-прежнему сложно. Премьер привел ряд примеров, услышанных от представителей бизнеса, в частности о том, что за разрешение повесить вывеску необходимо заплатить 5 тыс. грн, при получении справки о выделении места для строительства необходимо заплатить 10 тыс грн за справку о том, что на этой территории не растут растения, занесенные в Красную книгу. «Можете себе представить, что такая услуга оказывается. Эта услуга стоит ни много ни мало около 10 тыс. грн. А заключается она только в том, чтобы пришел этот специалист, сфотографировал эту площадку, на которой априори не может быть никаких растений, занесенных в Красную книгу, потому что там, например, свалка была. И, пожалуйста, заплати 10 тыс. грн», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул свое крайнее неудовлетворение ситуацией.

«За два года нашей титанической в кавычках деятельности мы до сих пор это не ликвидировали. Кто это все создает, кто это какими своими наказами утверждает… Я крайне недоволен тем уровнем работы, который доходит до конкретного нашего предпринимателя», - сказал премьер.

Он отметил, что работа по дерегуляции будет продолжена.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля т.г. на заседании Кабинета министров Николай Азаров заявил, что работа по дерегуляции бизнеса в Украине затянулась и необходимо активизировать действия для того, чтобы завершить ее в текущем году.

Н.Азаров отметил, что успешное проведение дерегуляции даст толчок развитию экономики и позволит увеличить поступление инвестиций.

Премьер поручил первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому взять под контроль процесс завершения дерегуляции.