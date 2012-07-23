«Репортеров без границ» тревожит ситуация со СМИ в Украине накануне выборов

Как говорится в пресс-релизе организации, переданном агентству УНИАН, "в то время, как до парламентских выборов в Украине, назначенным на 28 октября, осталось немногим больше трех месяцев, "Репортеры без границ" обеспокоены стабильным снижением уровня свободы СМИ в Украине и выражают сожаление по поводу ряда инцидентов, которые произошли на протяжении последних шести недель".

"Мы обеспокоены событиями, которые влияют на свободу слова, и которые мы наблюдаем в Украине в канун выборов", - заявили "Репортеры без границ".

"Июнь и июль были особенно тревожными. Мы обеспокоены теми условиями, в которых вынуждены работать журналисты, и будущим плюрализма в вещании. Независимые средства массовой информации претерпевают все виды преследований, в том числе постоянные запугивания, нападения и юридическое давление", - говорится в пресс-релизе.

"Такая ситуация является неприемлемой в стране, которая должна перебрать на себя председательствование в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 году. Мы призываем власть сделать все возможное, чтобы гарантировать и защищать свободу СМИ в последние месяцы перед важными для Украины выборами", - отмечают "Репортеры без границ".

Как примеры давления на свободу слова правозащитная организация наводит ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала ТВi, портала LB.ua.

В придачу к этим двух случаям "Репортеры без границ" заявляют и о других признаках ухудшения отношения власти к СМИ. В частности, отмечают "Репортеры без границ", министр внутренних дел Анатолий Захарченко и заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак публично выразили намерения, свидетельствующие об усилении давления на свободу средств массовой информации.

В частности, 28 июня министр внутренних дел объявил, что он выступил перед правительством с инициативой, в рамках которой власть сможет «регулировать» доступ населения к Интернету, который на данный момент является единственным средством коммуникации в Украине, не подлежащим большому контролю.

"Репортеры без границ" также отмечают, что многие журналисты были лишены возможности работать или сталкивались с враждебным отношением к себе в июне и июле, некоторые из них пострадали от нападений во время освещения событий, в результате которых было поломано их оборудование.