Судмедэкспертиза: Болезни Тимошенко не тяжелые и не угрожают ее жизни

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной по медицинской документации Ю.Тимошенко, зачитал председательствующий судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский сегодня на судебном заседании по делу ЕЭСУ.

По его словам, судмедэксперты установили, что состояние здоровья Ю.Тимошенко стабильно удовлетворительное. Состояние здоровья Ю.Тимошенко не мешает ей воспринимать устную и письменную информацию, процитировал К.Садовский заключение экспертов.

Кроме того, судья, цитируя результаты экспертизы, отметил, что судмедэксперты не видят медицинских противопоказаний относительно участия Ю.Тимошенко в мероприятиях вне пределов медицинского заведения.

Представители государственного обвинения попросили судью перенести слушание, и дать возможность Ю.Тимошенко ознакомиться с материалами судмедэкспертизы.