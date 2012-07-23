Возле суда в Харькове митингуют сторонники и противники Тимошенко

В Харькове перед зданием Апелляционного суда Харьковской области, где Киевский районный суд города сегодня будет слушать дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ, проходят митинги сторонников и противников экс-премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, противники Ю.Тимошенко собрались на площади Руднева в 10 метрах от здания суда.

Люди держат национальные флаги, флаги с надписями «Воровка должна сидеть в тюрьме», «Юле зону», а также транспаранты с надписями: «Харьков - харьковчанам, а не Юлькиным фанам», «Пусть немцы лечат Юлю, а наш врач-брат покажет дулю», «Юля подняла цену на газ, оная нажила миллионы на нас».

Многие люди одеты в черные футболки с надписями «Она - вор», «Юле зону».

Противники Ю.Тимошенко на своем митинге используют звукоусилительную аппаратуру, направленную в сторону сторонников экс-премьера. В акции противников Ю.Тимошенко принимают участие около 1 тысячи человек.

На расстоянии около 70 метров от здания суда проходит митинг сторонников Ю.Тимошенко. В нем на данное время принимают участие около 700 человек, однако сторонники Ю.Тимошенко продолжают подходить. Люди держат символику ВО «Батькивщина», национальные флаги и транспаранты с надписями: «Юля, мы с тобой», «Юле волю». В акции сторонников экс-премьера принимают участие активисты из Сумской, Луганской, Днепропетровской и других областей. Люди требуют освободить Ю.Тимошенко от криминального преследования.

Два митинга разделяет плотный кордон работников милиции.