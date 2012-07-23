Герман говорит, что все ее племянники равны перед законом

Об этом она сказала в комментарии газете "Сегодня".

"У меня много племянников, и все они равны перед законом, и я в том числе", — сказала Герман.

"Мне никто не звонил, ничего не рассказывал", - добавила она.

По данным МВД, зачинщики драки, среди которых есть некий Олег Бокало, отправлены в изолятор.

"Около трех часов утра в Сыховский райотдел обратились две женщины и мужчина, которые сообщили, что двое неизвестных нанесли им телесные повреждения", — рассказали газете в пресс-службе Львовского УВД.

"На место приехала следственно-оперативная группа и стала общаться с теми, на кого заявили. В ответ милиция услышала оскорбления, они начали плевать на форму и нанесли удары старшему следователю. Возбуждено фактовое уголовное дело по статье "Хулиганство", - сказали в милиции.