Тимошенко думает, что санкции против украинской власти произведут эффект

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения убеждена, что введение демократическими странами санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц произведет свой эффект.

Об этом она заявила в интервью "Голосу Америки".

"Много месяцев моя мама и оппозиционные партии призывали к введению таких санкций в любом виде. Подавалась информация в FATF, чтобы начать расследование отмывания денег и финансовых сделок (украинскими) высокопоставленными должностными лицами. Таких фактов очень много, опубликованы журналистские расследования, все об этом знают. Но такое расследование будет длительным. Потому санкции будут чрезвычайно эффективными. Они покажут замешенным в коррупцию должностным лицам, что за ними наблюдают, что они должны прекратить позорную практику, что они не могут одновременно и красть деньги, и преследовать оппозицию, и править Украиной, как цари", - сказала Е.Тимошенко.

Отвечая на уточняющий вопрос: "То есть, Юлия Тимошенко думает, что санкции будут эффективными?", она сказала: "Без сомнения".