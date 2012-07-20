Украина против Януковича: "процесс продолжается"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сказал вчера на брифинге в Киеве.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем назвать количество подписей (собранных в рамках акции «Украина против Януковича» – УНИАН). Я убежден, что это будет не сотни тысяч, а миллионы подписей, и акция завершится отстранением Президента», - сказал А.Турчинов.

Он отметил, что акция по сбору подписей проходит во всех регионах – где легче, где труднее в организационном плане, но процесс продолжается.

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Как сообщал УНИАН, акцию «Украина против Януковича» Объединена оппозиция «Батькивщина» начала 16 июля. Она обращается в Высший административный суд Украины с иском против Президента В.Януковича. Каждый может присоединиться к этому иску в качестве третьего лица. Для сбора подписей на улицах городов во всех регионах Украины установлены информационные палатки Объединенной оппозиции. Все, кто поддерживает акцию, также могут оставить свою подпись под листовкой «Украина против Януковича».

По данным партии «Фронт Змін», по состоянию на утро 19 июля 7753 чел. заполнили заявления о присоединении к судебному иску против Президента Украины В.Януковича. Кроме этого, подписями под листовками «Украина против Януковича» акцию поддержали 14300 человек, сообщили в пресс-службе партии «Фронт Змін».