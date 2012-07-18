СМИ: В Харькове к выборам раздают «Фельдманову тысячу» (видео)

Активисты Харьковского отделения общественного движения "Спільна справа" зафиксировали факты подкупа избирателей, которые осуществляются от имени народного депутата Александра Фельдмана.

По словам лиц, которые уже получили средства, в октябре им обещают выдать еще одну тысячу гривен.

Со стороны сотрудников и охранников приемной регионала были попытки препятствования видеофиксации нарушения.