СМИ: В Харькове к выборам раздают «Фельдманову тысячу» (видео)
20:23, 18 июля 2012Политика
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18 июля в помещении приемной нардепа от ПР Александра Фельдмана его помощники выдавали избирателям, зарегистрированным в избирательном округе № 174, "материальную помощь" в размере 1 тысячи гривен.
Активисты Харьковского отделения общественного движения "Спільна справа" зафиксировали факты подкупа избирателей, которые осуществляются от имени народного депутата Александра Фельдмана.
По словам лиц, которые уже получили средства, в октябре им обещают выдать еще одну тысячу гривен.
Со стороны сотрудников и охранников приемной регионала были попытки препятствования видеофиксации нарушения.
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