Нардепы из Комитета по свободе слова заявляют о преследовании независимых СМИ

«Мы считаем возбуждение уголовного дела против сайта "Левый Берег" преследованием Интернет-издания по политическим мотивам», - говорится в заявлении народных депутатов.

«Как один из самых популярных on-line СМИ в Украине, "Левый Берег" известен своими эксклюзивными материалами о злоупотреблениях властей, а также уравновешенной подачей точки зрения как власти, так и оппозиции.

Использование жалобы нашего коллеги по Комитету, народного депутата Владимира Ландика для возбуждения уголовного дела против Интернет-издания не выдерживает критики. Как известно, Владимир Ландик публично отозвал свою жалобу и письменно обратился в прокуратуру с просьбой не возбуждать уголовного дела. То, что вопреки просьбе пострадавшего, уголовное дело все-таки возбуждено, свидетельствует о предвзятости преследований прокуратуры», - считают нардепы.

«На наш взгляд такие неуклюжие действия прокуратуры вызваны наличием политического заказа расправы над журналистами. Кроме того, в канун избирательной кампании прокуратура своими действиями нарушает мораторий на проведение проверок СМИ, установленный Верховной Радой Украины», - отмечается в заявлении.

«В связи с этим мы обращаемся к ПАСЕ, "Репортерам без границ", "Фридом хауз" и мировой общественности с призывом выступить в поддержку украинских журналистов.

Мы также призываем другие издания и телеканалы проявить солидарность и поддержать "Левый берег", телеканал ТВi и другие СМИ, которые подверглись преследованиям и давлению за свою профессиональную деятельность, не позволяя режиму творить расправу в атмосфере замалчивания и страха», - сообщается в заявлении, которое подписали народные депутаты Александр Абдуллин, Елена Кондратюк, Юрий Стець и Виктор Уколов.