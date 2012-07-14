Уже четвертого человека из-под Украинского дома забрала скорая

Вместе с ней поехал ректор высшего учебного заведения, где она учится, ректор Киево-Могилянской Академии Сергей Квит и ее друзья, написали голодающие на своей странице в Facebook.

Оля Довганюк голодает с 7 июля 2012 года на знак протеста против принятия законопроекта Кивалова-Колесниченко. До этого на многочисленные обращения неравнодушных людей девушка отмечала: «Я, конечно благодарна всем, кто обо мне заботится. И тем, кто просит меня прекратить голодание. Но иногда так хочется написать в ответ: приезжайте под Украинский Дом и поддержите нас по-настоящему».

Напоминаем, что по состоянию на 14 июля скорая забрала из-под Украинского Дома уже четырех человек: Анну Ющенко, Екатерину Аврмачук и коменданта лагеря Анатолия Пикуля. Продолжают голодать 10 человек, сегодня к ним присоединился еще один человек.