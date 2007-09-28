Богословская: новая Конституция должна стать результатом национального примирения

Кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что Партия регионов готова совместно с другими политическими силами разработать проект новой Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила в эфире телерадиокомпании "Винниччина".

"Мы готовы сесть за стол переговоров для успокоения ситуации в стране и совместными усилиями разработать общий вариант Конституции Украины", - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что новая Конституция должна стать результатом национального примирения.

"Мы не дадим вернуть страну в те времена, когда у Президента были абсолютная власть и полномочия, потому что никакой человек в должности Президента при таких полномочиях не будет руководить страной демократически", - подчеркнула она.