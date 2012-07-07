Луценко: Кузьмин должен "сесть", остальные – повесить погоны на гвоздики

Следствием решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав человека при аресте экс-главы МВД Юрия Луценко должно стать возбуждение уголовного дела в отношении первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и экс-начальника ГУ Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел Александра Калифицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко на заседании Печерского райсуда в субботу по эпизоду обвинения экс-министра, связанного с отравлением Виктора Ющенко.

Экс-министр напомнил, что неоднократно обращался с ходатайством об изменении меры пресечения, однако оставался под стражей.

Прогнозируя возможные варианты событий после вынесения решения ЕСПЧ, Ю.Луценко сказал: "Это означает, что рано или поздно достаточно будет взять постановление об аресте, утвержденное Кузьминым, подписанное Войченко и Калифицким, завизированное Зинченко, взять постановление судей об отказе в изменении меры пресечения, добавить к этому финансовую экспертизу, что Госказначейство выплатило Луценко UER 15 тыс. и возбудить уголовное дело по статьям 364, 365 УК (злоупотребление служебными полномочиями - УНИАН) с санкцией до 10 лет".

Ю.Луценко убежден, что для этого необходимо только одно условие - "нормальный генпрокурор".

И тогда, по убеждению экс-министра, "все, начиная с Кузьмина, должны сесть".

Вместе с тем, Ю.Луценко подчеркнул: "Я человек мягкий, считают, что сесть должны организаторы этого бесчинства - лично Кузьмин и его правая рука Калифицкий. Все остальные должны повесить свои погоны на гвоздики".

Ю.Луценко и его защита заявили ходатайство об отводе судьи Анны Медушевской, мотивировав тем, что были нарушены права экс-министра при допросах свидетелей. Также основанием для отвода экс-глава и его защита считают решение ЕСПЧ, так как А.Медушевская входила в состав коллегии судей, которые неоднократно отказали в изменении меры пресечения Ю.Луценко.

Анна Медушевская в свою очередь отклонила ходатайство экс-министра и его защиты.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ЕСПЧ вынес решение, которым признал арест и содержание под стражей Ю.Луценко такими, что нарушают права человека. Кроме того, суд принял решение о выплате украинскими властями 15 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб.