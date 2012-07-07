Ющенко о Наливайченко, Огрызко и двух авторитарных силах в парламенте

Об этом заявил лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко в эфире телеканала "Интер".



"Возможно, впервые за 20 лет украинской политической истории, так сложится ситуация, в украинский парламент не попадет национальная демократическая сила", - отметил он.



"Попадут две секты. Одна от партии власти, которая говорит, если ты не с нами, ты против нас. Вторая, которая так называемая оппозиция, которая говорит, если ты не с нами, ты против Украины, или мягче - ты против демократии... А я утверждаю, это две авторитарные силы, за которыми стоит вождизм, это проект одного человека. За ними не стоит национальная идея", - цитирует Украинская правда.



Кроме того, Ющенко, комментируя выход из партии Валентина Наливайченко и Владимира Огрызко, пожаловался, что у его партии "всегда было много попутчиков".



"Все, кто сегодня есть значимые люди в украинской политике - это моя политическая сила в 2002 году их привела из мест, которые имели далекое отношение к украинской политике, - сказал он. - Это благодаря тем идеалам, с которыми не расстанется моя политическая сила, к которой всегда клеились те, кто верил искренне в украинскую идею, доверяли этому проекту, а были попутчики, которых больше в политике. В политике очень мало друзей", - подытожил экс-президент.



