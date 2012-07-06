В Черкассах организаторов акции протеста отвезли в наркодиспансер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской городской организации ВО «Свобода», в это время проходило пикетирование областного совета в знак протеста против решения снести палаточный городок защитников украинского языка. Участники выкрикивали: «Банду геть!», «Ганьба!», «Зека – на нари!» и др.

Согласно данным «Свободы», «беркутовцы» разогнали толпу, а также задержали организаторов: депутата городского совета Максима Булатецкого и председателя фракции «Батькивщины» в Черкасском городском совете Николая Булатецкого.

«Их отвезли сначала в наркологический диспансер, а затем – в районный участок милиции», - сообщают в пресс-службе.

Также в ВО "Свобода" отмечают, что "еще четыре участника акции получили телесные повреждения, в частности, перелом руки получил член общественной организации «Воля» Игорь Сычев, многие другие участники акции получили синяки и ушибы".

Во время разгона митинга милиция также задержала активиста УДАРа, руководителя Черкасского районного штаба партии Ярослава Нищика. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

"Вместе с активистами других политических сил в сопровождении милиции он был отправлен в местный наркодиспансер на экспертизу. Сейчас представитель УДАРа дает объяснения в Сосновском райотделе милиции", - сообщает пресс-служба партии.

***

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, около 14.00 неизвестные лица в форме уборщиков коммунальных служб в сопровождении спецподразделения "Беркут" снесли палаточный городок на центральной площади Черкасс, установленный 4 июля Объединенной оппозицией в знак протеста против языкового закона.

Палаточный городок, по словам представителей оппозиции, “останется на площади до тех пор, пока народ не сметет преступный режим Януковичей-Азаровых”.