Азаров поздравил украинцев с праздником Ивана Купала

Cегодня в ходе общения с пользователями Facebook Н.Азаров отметил: "Я хочу всех поздравить с праздником Ивана Купала. Это очень интересный праздник, который сохранился у нас со времен язычества. И он, кстати, не является единственным".

По словам премьера, украинцы сохранили из язычества очень много, и этим надо только гордиться.

"Потому что обычно сохраняется то лучшее, что прошло испытание временем. Когда мы говорим о своем советском недавнем прошлом, то к этому тоже надо относиться очень осторожно. Далеко не все, что у нас с вами вместе было, было плохим", - подчеркнул Н.Азаров.