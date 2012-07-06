Азаров поздравил украинцев с праздником Ивана Купала
21:56, 06 июля 2012Политика
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Премьер-министр Николай Азаров поздравил украинцев с праздником Ивана Купала.
|По словам премьера, украинцы сохранили из язычества очень много, и этим надо только гордиться
По словам премьера, украинцы сохранили из язычества очень много, и этим надо только гордиться.
"Потому что обычно сохраняется то лучшее, что прошло испытание временем. Когда мы говорим о своем советском недавнем прошлом, то к этому тоже надо относиться очень осторожно. Далеко не все, что у нас с вами вместе было, было плохим", - подчеркнул Н.Азаров.
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