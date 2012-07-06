Под Украинским домом голодают уже 11 депутатов
К акции возле Украинского дома присоединяются новые участники.
Народный депутат Украины Вячеслав Кириленко (фракция НУНС) считает, что защита украинского языка должна стать главным делом для всех граждан, независимо от их политических симпатий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "За Украину!", об этом В.Кириленко заявил сегодня во время своего выступления перед участниками акции в защиту украинского языка у стен Украинского дома.
"Мы должны стать примером миллионам, которые сейчас так же болеют за украинский язык и проводят митинги в областных и районных центрах. Надо отстоять украинский язык, это сейчас главное украинское дело, несмотря на то, какое название партий, общественных организаций, или какая у кого политическая история", - сказал В.Кириленко.
По его мнению, власть не ожидала такой мобильности от украинского общества. "Поломали они только зубы в одном: не знали, что через полчаса здесь уже начнется политическая голодовка. Которую начали пять, потом семь, а теперь уже одиннадцать депутатов, а также простых киевлян, которые на этой площади держат политическую голодовку", - сообщил он.
Народный депутат отметил, что к акции возле Украинского дома приобщаются новые участники, которые приехали из Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областей.
В пресс-службе также сообщили, что в городке начал работу информцентр, в котором можно получить для распространения листовки с призывом присоединяться к акции. Митинги во время акции будут проходить каждый день в 10.00, 13.00 и 19.00. Также в лагере действует "народный университет", в котором эксперты читают лекции, в частности о том как вести себя с милицией и как эффективно разъяснить людям опасность "языкового" закона.