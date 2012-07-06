ВР направила украинских миротворцев в Либерию и Кот-д'Ивуар

Верховная Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины относительно направления миротворческого контингента для участия Украины в трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 263 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом предусмотрено одобрить решение Президента о направлении до 100 миротворцев из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, для участия Украины в трансграничных операциях в рамках межмиссионного сотрудничества между Миссией ООН в Либерии и Операцией ООН в Кот-д’Ивуаре в сроки, которые определяются Советом Безопасности ООН.

Финансирование расходов будет осуществлено за счет средств государственного бюджета Украины с последующим возмещением этих расходов ООН.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.