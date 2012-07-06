Сегодня ВР рассмотрит отставку Литвина
09:40, 06 июля 2012Политика
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Сегодня согласительный совет руководителей фракций и комитетов украинского парламента рассмотрит заявление Председателя Верховной Рады Владимира Литвина об отставке.
Сессию закроет Мартынюк
Об этом сообщил лидер фракции Народной партии Игорь Шаров, пишет Радио Свобода.
Он также рассказал, что руководители фракции провели консультации с юридическим управлением парламента и сошлись во мнении, что сессию закрывает председательствующий.
После заявления Литвина об отставке сессию ведет первый заместитель Председателя Верховной Рады Адам Мартынюк.
Как сообщал УНИАН, 4 июля председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его заместитель Николай Томенко заявили, что подают в отставку. Поводом для таких решений стало голосование за закон «Об основах государственной языковой политики».
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