Сегодня ВР рассмотрит отставку Литвина

Об этом сообщил лидер фракции Народной партии Игорь Шаров, пишет Радио Свобода.

Он также рассказал, что руководители фракции провели консультации с юридическим управлением парламента и сошлись во мнении, что сессию закрывает председательствующий.

После заявления Литвина об отставке сессию ведет первый заместитель Председателя Верховной Рады Адам Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, 4 июля председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его заместитель Николай Томенко заявили, что подают в отставку. Поводом для таких решений стало голосование за закон «Об основах государственной языковой политики».