Глава Львовского облсовета возглавил координационный штаб

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отмечается в распоряжении председателя Львовского облсовета, координационный штаб создан «в интересах защиты государственности Украины, прав и свобод граждан, предусмотренных статьей 10 Конституции Украины, вследствие принятия Верховной Радой Украины Закона Украины “О принципах государственной языковой политики”, с целью обеспечения общественной безопасности и общественного порядка во время проведения собраний, митингов, манифестаций, других массовых мероприятий, в соответствии со статьей 20 Общей декларации прав человека, статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьей 39 Конституции Украины, статьей 55 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, учитывая решение Львовского областного совета от 04.07.2012 № 563 “Об угрозе государственности Украины в связи с принятием Закона Украины “О принципах государственной языковой политики”.