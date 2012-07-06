Луганский облсовет соберется в поддержку языкового закона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, сессия состоится в пятницу, 6 июля.

С просьбой собрать внеочередную сессию в поддержку языкового закона к председателю облсовета Валерию Голенко обратились лидеры ряда общественных организаций региона.

«Дольше молчать в ответ на бессовестную ложь и неуважение мы просто не имеем права. Считаем, что обязаны до конца защищать права наших земляков и будущее Украины. Чего же мы хотим добиться, собирая сессию? Во-первых, чтобы нас услышали. Чтобы прислушались к фактам и к голосу разума, а не просто поддавались эмоциям, которыми умело манипулируют нечистые на руку и на душу дельцы. Во-вторых, хотим, чтобы не только Украина, но и весь цивилизованный мир узнал: далеко не все в нашей стране живут ценностями позапрошлого столетия», - заявил В.Голенко.