Под Украинским Домом - столкновения «Беркута» с защитниками языка (дополненная)

Как передает корреспондент УНИАН, после 21.00 к Украинскому дому прибыла группа правоохранителей - около 50 человек. Они поднялись по лестнице на крыльцо здания.

Первыми на них напали представители ВО «Свобода», которые среди прочих принимают участие в митинге. Их поддержали другие участники акции.

Завязалась массовая драка. Впоследствии на помощь первой группе сотрудников провоохранительных органов прибыл второй отряд и стокновения продолжились.

В драке участвовали народные депутаты от оппозиционных фракций парламента.

Правоохранители оттеснили митингующих от входа в Украинский дом.

Участие в митинге принимают около 400 человек. Среди них представители партии «Свобода», Объединенной оппозиции и общественности.

Народные депутаты от НУ-НС, объявившие голодовку, легли на ступени здания Украинского дома. Число голодающих депутатов, представляющих фракцию НУ-НС, составляет уже более 10 человек. Это, в частности, Вячеслав Кириленко, Ксения Ляпина, Иван Стойко, Владимир Мойсик, Лилия Григорович и другие.